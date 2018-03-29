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الخميس، 29 مارس 2018 05:58 م
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انقطاع التيار الكهربائى عن أبو سمبل لسقوط أعمدة الضغط العالى بسبب العاصفة

الخميس، 29 مارس 2018 04:01 م
انقطاع التيار الكهربائى عن أبو سمبل لسقوط أعمدة الضغط العالى بسبب العاصفة سقوط أحد الأعمدة





أسوان ندى سليم
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تسببت العاصفة الترابية التى ضربت محافظة أسوان، مساء أمس، الأربعاء، فى سقوط 4 أبراج للضغط العالى بطريق أسوان_ أبو سمبل السياحى، بالقرب من مدينة توشكى، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائى نهائيا عن مدينة أبو سمبل السياحية.

 

وأدى سقوط أعمدة كهرباء الضغط العالى، إلى تأثر شبكات المحمول وانقطاعها فى بعض المناطق، كما تأثرت مياه الشرب فى بعض المناطق السكنية نتيجة انقطاع الكهرباء.

 

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