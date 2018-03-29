اليوم.. سحر نصر تعلن تفاصيل الخريطة الاستثمارية لمصر







كتب عبد الحليم سالم

تعلن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية والتى تتضمن أهم وأبرز الفرص الاستثمارية فى مصر، وهى فرص متكاملة فى محور قناة السويس والصعيد والساحل الشمالى والمحافظات وفى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

وتصطحب وزير الاستثمار وسائل الإعلام المصرية والأجنبية فى جولة بمركز خدمات المستثمرين ومركز رواد الأعمال، بحضور منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.