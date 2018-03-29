النقل النهرى بأسوان: استمرار توقف حركة الملاحة النهرية لسوء أحوال الطقس







أسوان - ندى سليم و عبد الله صلاح

قررت هيئة النقل النهرى بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، استمرار توقف حركة الملاحة النهرية فى نطاق المحافظة وفى بحيرة ناصر، نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئ بسبب اجتياح العاصفة الترابية المحملة بالأتربة أنحاء المحافظة، منذ مساء أمس الأربعاء.

ونوهت الهيئة بأن عودة حركة الملاحة النهرية فى المحافظة وبين المحافظات تتوقف لحين تحسن حالة الطقس.

وكانت عاصفة ترابية قد اجتاحت البلاد منذ أول أمس الثلاثاء وضربت عددا من محافظات الصعيد مثل أسيوط وسوهاج والوادى الجديد.