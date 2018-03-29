النقل: القابضة لمشروعات الطرق حققت أعلى إيرادات فى تاريخها بقيمة 4.7 مليار جنيه







أكد اللواء رشدى عبد الرشيد رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى إن شركات النيل العامة للطرق أنجزت عددا كبيرا من المشروعات خلال الفترة الماضية أبرزها المشاركة فى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع القومى للطرق بتنفيذ ازدواج طريق سوهاج /البحر الأحمر وطريق شبرا / بنها الحر والطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة/ السويس مشيرا الى الشركات التابعة لوزارة النقل تشارك فى تنفيذ المرحلة الثالثة القومى للطرق بتطوير طريق القاهره /اسيوط الغربى وازدواج طريق اسيوط /سوهاج/البحر الأحمر وازدواج طريق سفاجا/مرسى علم وطريق اكتوبر الواحات وكوبرى وطريق نفق الشهيد احمد حمدى باجمالى 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعيات العمومية لثلاث من شركات النيل للطرق لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017 بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الوزراء مشيرا إلى أن الشركات حققت اعلى ايرادات فى تاريخها بلغت ٤.٧ مليار جنيه بزياده ١.٢مليار جنيه عن العام المالى السابق كما حققت الشركات التابعه فائضا قدره ١٦٢ مليون جنيه بزياده قدرها ٩٨ مليون جنيه عن العام المالى السابق

من جانبه أكد المهندس علي عياد رئيس النيل العامة لإنشاء الطرق أن شركته حققت أعلى إيرادات في تاريخها بواقع 2 مليار 484 مليون جنيه بزيادة 69%كما حققت فائضا بلغ 92.8مليون جنيه مقابل 60 مليون العام الماضى سوف يتم توزيعه كأرباح على العاملين وبلغت قيمة الأجور المنصرفة للعاملين 210 مليون جنيه مقابل 142 مليون جنيه عن العام المالى السابق.

وأضاف عياد أن الشركة تمكنت في عام 2017 من تسليم 36 مشروعا نهائيا و19 مشروعا ابتدائيا بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه لجهات إسناد مختلفة منها الهيئة العامة للطرق والكبارى والسكة الحديد ومينائى الإسكندرية ودمياط والقوات المسلحة لافتا الى انه تم انفاق 50 مليون جنيه فى شراء معدات جديدة لتدعيم أسطولها كما أنفقت 112 مليون جنيه في تحديث معداتها وسيارتها للمشاركة فى تنفيذ المشروع القومى للطرق علاوة على إصلاح ورفع كفاءة اسطول من السيارات والمعدات التى كان من المفترض تغريدها لانقضاء عمرها الافتراضى بقيمة 171 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تستعد للانتقال للمبنى الإدارى الجديد بالهايكستب الأسبوع القادم وهو عبارة عن بدروم و3 أدوار علوية بمسطح 2000م للدور الواحد مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات العصرية.

قال المهندس حلمى زيدان رئيس شركة النيل العامة للطرق الصحراوية أنه تم تحقيق إنتاج 706 مليون جنيه بزيادة 106 مليون بصافى ربح 9 ملايين جنيه كما تم انجاز قطاع الطريق الدائرى الاقليمى ومعالجة آثار السيول بطريق سوهاج /البحر الأحمر وطريق مطار الأقصر مشيرا الى استمرار سياسة تدعيم أسطول معدات الشركة للاعتماد على التنفيذ الذاتى بالعمليات وتحقيق معدلات إنتاج تفوق معدلات السنوات السابقة بخلاف خطة إصلاح المعدات القديمة.

من ناحيته أشار المهندس محمود الجيشي رئيس شركة للانشاء والرصف خلال الجمعية أن الشركة حققت 519 مليون جنيه انتاج بزيادة 19 مليون جنيه عن المستهدف كما بلغت الإيرادات 532 مليون مقابل 445 مليون جنيه عن العام السابق.

وأكد أن الشركة بدأت فى تنفيذ خطوات إيجابية للنهوض بدعم القابضة للطرق كذلك هيئة الطرق تنفيذ 5 مشروعات جديدة بقيمة 727 مليون جنيه كذلك هيئة السكة الحديد ووزارة الإسكان و جدولة المديونيات والتصالح مع المقاولين وسداد مستحقات البنوك.