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النائب بدوى النويشى: وعى الناخبين وراء ارتفاع نسب التصويت فى بنى سويف

الخميس، 29 مارس 2018 07:50 م
النائب بدوى النويشى: وعى الناخبين وراء ارتفاع نسب التصويت فى بنى سويف بدوى النويشى عضو الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر





بنى سويف أيمن لطفى
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قال  بدوى النويشى عضو الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر، بمجلس النواب إن مركز ومدينة  الواسطى حقق أعلى نسبة تصويت و ذلك بسبب تكاتف الجهود ووعى الناخبين.
 
و حقق  المرشح عبدالفتاح السيسي 115395 ألف صوت على  مستوى المحافظة، كما حققت قرية الميمون بمركز الواسطى نسبة 51,7 %  كأعلى نسبة تصويتية  لصالح عبدالفتاح  السيسي.
 
واضاف النويشى ل" اليوم السابع "  قائلا :  ان كل ذلك بسبب وعى الناخبين  ومشاركتهم فى التصويت والتمسك بحقهم الدستورى  ،  وكذلك القضاة رؤساء  ومشرفي اللجان لبذلهم جهدا واضحا فى الإشراف على العملية الانتخابية وتسهيل عملية الاقتراع ، و  رجال القوات المسلحة والشرطة الذين بذلوا جهداً ملحوظا في عملية التأمين
 
ومن جانبه أشار محمد الصباغ  منسق  ائتلاف دعم مصر بمركز الواسطى، إلى نجاح اعضاء الائتلاف بالتنسيق مع الأهالى،   فى حث المواطنين على المشاركة الفاعلة  في العملية الإنتخابية والذهاب الى صناديق الاقتراع و الإدلاء بأصواتهم ما جعل مقار اللجان تشهد اقبالا كثيفا من الناخبين ، فضلا عن مساهمة الاعضاء   في تسهيل سير العملية الانتخابية ، من خلال تعريف الناخبين بأرقام وأماكن اللجان ، باستخدام  اجهزة الحاسب الآلي، ومساعدة كبار السن والمعاقين  على الوصول إلى لجانهم .
 
 

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