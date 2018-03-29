المفتى العام للقدس يدعو للزحف باتجاه الأقصى للوقوف فى وجه الاحتلال







رام الله (أ ش أ)

دعا الشيخ محمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك أن يتحرك إليهما من أجل الوقوف فى وجه الاحتلال الإسرائيلى الذى يستبيح مسرى النبى.

وأكد الشيخ حسين - فى تصريح اليوم - أن دعوات المتطرفين والمستوطنين اليهود لإفراغ المسجد الأقصى المبارك وتقديم قرابين على أبوابه وأداء صلوات تلمودية يوم غد الجمعة، هى دعوات خطيرة تمس عقيدة المسلمين فى العالم أجمع.

وأضاف الشيخ حسين أن المرحلة خطيرة جدا وأن سلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تتحمل عواقب هذه الانتهاكات التى تسيء إلى مشاعر المسلمين فى العالم كله، داعيا أبناء الشعب للتصدى لها، مبيناً أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل فى شئونه، ولا العمل على إفراغه من رواده، مؤكدا أن هذا الاعتداء ما هو إلا استمرار لمسلسل التهويد الذى يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض.

ودعا الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة (اليونسكو)، والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية، والتدخل الفورى والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه، مطالبا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى ضرورة إعماره وحمايته، محملا سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات، التى تزيد من نار الكراهية والحقد فى المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.