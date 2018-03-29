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المجلس البلدى فى طرابلس: مسلحون يخطفون عميد بلدية العاصمة الليبية

الخميس، 29 مارس 2018 01:12 م
المجلس البلدى فى طرابلس: مسلحون يخطفون عميد بلدية العاصمة الليبية عناصر مسلحه - أرشيفية





رويترز
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قال المجلس البلدى فى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، إن مسلحين مجهولين خطفوا عميد بلدية (رئيس بلدية) المدينة من منزله أثناء الليل.

وقال المجلس البلدى فى بيان "تلقى المجلس البلدى وسكان العاصمة نبأ اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز السيد عبد الرؤوف حسن بيت المال من قبل جهات عبثية بعد اقتحام بيته بقوة السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة" ،ولم يتضح على الفور سبب خطف بيت المال.

وأعلن المجلس وقف العمل فى ديوان البلدية حتى إشعار آخر احتجاجا على خطف بيت المال، وقال "هذه الأفعال تهدد بشكل مباشر قيام الدولة ومدنيتها".

ويقول مسؤولون حكوميون فى طرابلس إن الأمن فى العاصمة تحسن على مدى العامين الماضيين لكن عمليات الخطف لا تزال شائعة، وتسيطر الجماعات المسلحة على السلطة الفعلية فى الشارع فى طرابلس منذ انتفاضة 2011.

 

 


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