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اللجنة الوطنية لليونسكو تختتم فعاليات المرحلة الثانية لمشروع تمكين المهمشات

الخميس، 29 مارس 2018 09:50 ص
اللجنة الوطنية لليونسكو تختتم فعاليات المرحلة الثانية لمشروع تمكين المهمشات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى





كتب وائل ربيعى
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برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو اختتمت اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو فعاليات المرحلة الثانية من مشروع (تمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة  من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة)، والذى يأتى ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو 2016/2017.

 

ويهدف المشروع إلى التعريف بحقوق المرأة والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز قدرات وكفاءات مهنية الإعلام والمعلومات في مجال العمل مع الفئات المهمشة، وبناء القدرات لتمكين السكان المهمشين وذوي الإعاقة؛ بهدف المشاركة في العمليات الإنمائية من خلال تأمين انتفاعهم بوسائل الإعلام الخاصة بالمجتمعات المحلية بمصر.

 

وفى ختام ورشة العمل التدريبية للنساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة ضمن فعاليات المشروع تم توزيع شهادات التقدير على السيدات المكافحات المشاركات من ذوي الإرادة القوية.

 

 شارك فى ختام المرحلة الثانية للمشروع د. إبراهيم عز الدين منسق المشروع، ود.رشاد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان سابقا، و د. نرمين قاسم أستاذ الإعلام  بكلية البنات جامعة عين شمس، فضلاً عن مشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين، والقيادات وصانعى القرار والعاملين في مجال الانتفاع بالمعلومات والمعرفة،بالإضافة إلى المسئولين عن النساء المهمشات وذوى الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني.

 

ومن المقرر تنظيم ورشة عمل للإعلاميين المعنيين بهذا القطاع من المجتمع، وذلك منتصف أبريل القادم بمشاركة نخبة من أساتذة  الإعلام  والاعلاميين.

 

جدير بالذكر أن المشروع ينفذ على ثلاثة مراحل تم في مرحلته الأولى عقد ورشة عمل لمسئولي التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المنوط بهم وضع السياسات والبرامج الخاصة بالنساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

 

 

 

 


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