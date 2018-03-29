الصحة: بدء تلقى مقترحات المواطنين لتنمية خدمات "مرضى التوحد" عبر "خط ساخن"







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء فى تلقى مقترحات المواطنين بشأن تنمية الخدمات الموجهة لأسر الأطفال المصابين بالتوحد والخاصة بتقديم الدعم النفسى والاجتماعى لهم، عبر الخط الساخن "08008880700" التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمرض التوحد فى شهر أبريل القادم، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاوتيزم.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان أن الخط الساخن يستقبل تساؤلات واستفسارات المواطنين يومياً من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، لافتة إلى أنه يوجد استشارى طب نفسى أطفال من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية ظهراً للرد على الاستشارات النفسية، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن مقترحات المواطنين نهاية شهر إبريل القادم، ليتم تنفيذها خلال العام المقبل.

الجدير بالذكر أنه قد استقبل الخط الساخن خلال الربع الاول من العام الحالي، 125 مكالمة منها 96 مكالمة استعلام، و23 استشارة طبية، و6 شكاوى، لافتة إلى أن معظم المكالمات كانت من محافظتى القاهرة والجيزة، وتليهما محافظة المنوفية، ثم باقى المحافظات.