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الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

الخميس، 29 مارس 2018 12:55 م
الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية





كتب: إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس بقيمة 6 جنيهات فى ظل تراجع ملحوظ بالسعر العالمى للأوقية مسجلة 1323 دولار حتى صياغة التقرير.
 
اسعار الذهب فى مصر

 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر للجرام كالتالى:
 
 
عيار 18 : 557 جنيه
 
عيار 21 : 650 جنيه
 
عيار 24 : 743 جنيه
 
الجنيه : 5200 جنيه
 
الأوقية : 1323 دولار
 
 

اسعار الذهب اليوم

 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

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