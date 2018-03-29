الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرامالخميس، 29 مارس 2018 12:55 م
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية
كتب: إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس بقيمة 6 جنيهات فى ظل تراجع ملحوظ بالسعر العالمى للأوقية مسجلة 1323 دولار حتى صياغة التقرير.
اسعار الذهب فى مصر
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر للجرام كالتالى:
عيار 18 : 557 جنيه
عيار 21 : 650 جنيه
عيار 24 : 743 جنيه
الجنيه : 5200 جنيه
الأوقية : 1323 دولار
اسعار الذهب اليوم
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أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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