الذهب يتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام







كتب: إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس بقيمة 6 جنيهات فى ظل تراجع ملحوظ بالسعر العالمى للأوقية مسجلة 1323 دولار حتى صياغة التقرير.

اسعار الذهب فى مصر

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر للجرام كالتالى:

عيار 18 : 557 جنيه

عيار 21 : 650 جنيه

عيار 24 : 743 جنيه

الجنيه : 5200 جنيه

الأوقية : 1323 دولار

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.