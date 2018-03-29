الدولار يتمسك بمكاسبه مع انحسار مخاوف الحرب التجارية واليورو يتراجع







(رويترز)

تمسك الدولار بمكاسبه اليوم الخميس بعد ارتفاع كبير فى الجلسة السابقة، لكن متعاملين يقولون إن التوقعات للعملة الأمريكية تظل سلبية مع اتجاهها صوب تسجيل خسائر للربع الرابع على التوالى.

وتراجع اليورو، الذى يتتبع مسار الدولار إلى حد كبير فى الأسابيع الأخيرة، قليلا إلى 1.2302 دولار.

اضطربت الأسواق العالمية هذا الشهر حين تحرك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ليفرض رسوما جمركية على سلع صينية وهددت بكين بإجراءات مماثلة.

لكن المخاوف من حرب تجارية شاملة انحسرت بفضل آمال بأن المفاوضات قد تتمخض عن تسوية مما شجع المستثمرين على شراء الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة إلى 90.099.

وتراجع الدولار مقابل الين ليخسر بعض الزخم بعد أن وفرت الآمال بشأن حدوث انفراجة فى شرق آسيا الشرارة لأكبر ارتفاع يومى للعملة الأمريكية فى ستة أشهر فى الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 106.63 ين متخليا عن بعض مكاسبه بعدما ارتفع 1.43 بالمئة يوم الأربعاء وهو أكبر ارتفاع يومى له منذ 11 سبتمبر الماضى.