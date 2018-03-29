الدفاع المدنى العراقى يخمد حريقًا فى بساتين شمال شرقى بعقوبة

الدفاع المدنى العراقى يخمد حريقًا فى بساتين شمال شرقى بعقوبةالخميس، 29 مارس 2018 06:01 ص
القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الدفاع المدنى فى محافظة ديالى بالعراق، الأربعاء، إخماد حريق فى بساتين منطقة (ركة حجي) سهيل شمال شرقى بعقوبة.
وذكرت المديرية - فى بيان وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن أفراد مركز الدفاع المدنى فى بعقوبة نجحوا فى إخماد حريق اندلع فى بساتين ركة حجى سهيل (8 كيلومترات شمال شرق بعقوبة) قبل أن يمتد الحريق إلى البساتين والدور السكنية المجاورة، لافتة إلى أن الخسائر كانت مادية ولم تقع أى إصابات بشرية.
يذكر أن العديد من بساتين ومناطق محافظة ديالى الزراعية تعانى من ارتفاع معدلات الحرائق.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة