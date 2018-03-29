الدفاع المدنى العراقى يخمد حريقًا فى بساتين شمال شرقى بعقوبة

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أعلنت مديرية الدفاع المدنى فى محافظة ديالى بالعراق، الأربعاء، إخماد حريق فى بساتين منطقة (ركة حجي) سهيل شمال شرقى ب‍عقوبة.

وذكرت المديرية - فى بيان وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن أفراد مركز الدفاع المدنى فى بعقوبة نجحوا فى إخماد حريق اندلع فى بساتين ركة حجى سهيل (8 كيلومترات شمال شرق بعقوبة) قبل أن يمتد الحريق إلى البساتين والدور السكنية المجاورة، لافتة إلى أن الخسائر كانت مادية ولم تقع أى إصابات بشرية.

يذكر أن العديد من بساتين ومناطق محافظة ديالى الزراعية تعانى من ارتفاع معدلات الحرائق.