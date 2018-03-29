"التعليم الفنى بالمنوفية" يناقش استعدادات الامتحانات للفصل الدراسى الثانى







المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم الخميس المهندس عصام السيد سلام مدير عام التعليم الفنى بالمديرية إجتماعا باللجنة الفنية للتعليم المزدوج ،حسب القرار الوزارى 444لسنة 2015 وبحضور مديرى ادارات التعليم الفنى بالمديرية ،وذلك لمناقشة اللجنة الفنية فى جلستها الثامنة للعام الدراسى 2017/2018 .

حيث تم مناقشة ما ورد من فرص تدريبية من بعض المصانع بالباجور، وبركة السبع ومدى استعداد تلك المصانع للمشاركة فى منظومة التعليم المزدوج ( فصول ملحقة).

كما تم مناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام 2017/2018 العملية والمعملية ،والتى ستبدأ العملى فى 21/ 4/ 2018 والاستعداد للامتحانات النظرية ،والتى تبدأ فى 29/4/2018 ومدى استعداد المدارس لذلك ،والتنسيق المدارس مع التوجيهات المختصة بشأن وضع الامتحانات وطباعتها ،بالاضافة الي الترويج والتعريف بالتعليم المزدوج بالمجتمع المحيط ،ومنها مدارس المرحلة الاعدادية ،ومتابعة احتفاظ الطالب بكراسة التقارير المسلمة له واستيفائها أول بأول .