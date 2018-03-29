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التجارة: بعثة لهولندا والمجر الشهر المقبل.. ونسعى لتطوير سياسات التصدير

الخميس، 29 مارس 2018 09:56 ص
التجارة: بعثة لهولندا والمجر الشهر المقبل.. ونسعى لتطوير سياسات التصدير طارق قابيل وزير التجارة والصناعة





كتب إسلام سعيد
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أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، سعى الوزارة خلال المرحلة الحالية لتطوير السياسات التصديرية، من خلال مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق العالمية، لافتا إلى توفير هيئة تنمية الصادرات كل خدمات الدعم الفنى للمصدرين المصريين، وحل المشكلات التى قد يواجهها المصدرون والشركات المشاركة فى المعارض الخارجية.

وتلقى المهندس طارق قابيل، تقريرا حول مؤشرات أداء هيئة تنمية الصادرت خلال فبراير الماضى، تضمن تنظيم الهيئة مشاركة الشركات المصرية بـ4 معارض دولية خلال الشهر الماضى، شملت معرض فروت لوجيستيكا بألمانيا، ومعرض ماجيك شو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعرض بيوفاتش بألمانيا، ومعرض "جولف فود" بالإمارات العربية المتحدة، كما أصدرت الهيئة قرارات اشتراك لـ26 شركة للمشاركة فى معارض دولية، وانتهت أيضا من التجهيزات النهائية للمشاركة المصرية بمعرض "كانتون فير" الذى سيُعقد بالصين خلال أبريل المقبل.

وفى سياق متصل، قالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن الهيئة نظمت وشاركت خلال فبراير الماضى فى عدد من الفعاليات المتعلقة بتنمية الصادرات، تضمنت تنظيم ورشة العمل الثانية للتعريف بالإجراءات الإصلاحية فى مجال تسيير التجارة الخارجية وتحفيز الصادرات وتنظيم ورشة عمل للمصدرين حول قواعد نظام التسوية والدفع الإقليمى لنظام الـ REPSS، بجانب المشاركة فى الاجتماع الثانى لاتفاقية "ميركسور" واجتماعات مجلس الأعمال المصرى البرازيلى واجتماعات اللجنة الفنية لخدمة المصدرين.

وأضافت شيرين الشوربجى، أن الهيئة استكملت أيضا المشروعات المتعلقة بمبادرة التجارة الخضراء، والمشاركة فى اجتماع شبكة منظمات التجارة والاستثمار فى الدول العربية بالإمارات، كما وقعت مذكرة تفاهم لدعم أنشطة الترويج وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وأذربيجان، لافتة إلى أن الهيئة استقبلت الشهر الماضى وفدا من منظمة الجيترو اليابانية، لبحث أوجه التعاون المستقبلى بين الجانبين وإمكانيات تصويت الهيئة لصالح اليابان لاستضافة معرض إكسبو 2025 بمدينة أوساكا  .

وأوضحت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة طورت خلال الشهر الماضى النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية، التى تستهدف تقديم الدعم المعلوماتى للمصدرين، كما اتخذت الإجراءات التنفيذية لاستقدام بعثة مشترين أجانب تضم 12 مشتريا للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى الـ22 للجلود، الذى عُقد خلال الفترة من 8 حتى 10 مارس الجارى، مشيرة إلى أن الهيئة وجهت الدعوة للشركات المصرية العاملة فى القطاعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، للمشاركة فى البعثة التجارية التى تنظمها الهيئة للبرازيل مطلع الشهر المقبل، كما نظمت بعثة المشترين الدوليين الخاصة بمعرض فيرنكس، وتضم 148 مشتريا، خلال الفترة من 8 حتى 11 فبراير.

وأضافت شيرين الشوربجى، أنه جار العمل على تنظيم المشاركة المصرية لـ10 شركات مصرية بمعرض "ماك فروت" الذى يعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 مايو المقبل، والبعثة التجارية لدولتى المجر وهولندا الشهر المقبل، لافتة إلى أن الهيئة عقدت اجتماعا تنسيقيا مع اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو دبى 2020، إذ تم اختيار موقع الجناح المصرى بمنصة الفرص، والمقام على مساحة 925 مترا مربعا، متابعا: "روجت الهيئة لمعرض الصين الدولى الأول للاستيراد المقام بمدينة شنغهاى بين 5 و10 نوفمبر المقبل، إذ نسقت مع المكتب التجارى الصينى بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بترتيبات المشاركة المصرية بالتنسيق مع الحكومة الصينية".

وتابعت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة نفذت 18 دورة تدريبية فى مجالات مزاولة التصدير والاستيراد وأخصائى التصدير لعدد من المصدرين والمستوردين المصريين، كما نمت جلسة توعية للتعريف بمبادرة التجارة الخضراء، ونفذت برامج لإعداد المدربين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".


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