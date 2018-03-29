الاحتلال الإسرائيلى يغلق مدخل قرية قرب رام الله بالجدران الأسمنتية







رام الله (أ ش أ)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، المدخل الرئيسى لقرية دير نظام شمال غرب رام الله بالجدران الأسمنتية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال تتواجد بكثافة على أطراف القرية منذ ليلة أمس، وأن جنود الاحتلال أطلقوا صباح اليوم قنابل الغاز على الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعرقلوا وصولهم إليها.

من ناحية أخرى، أغلق مستوطنون من سكان البؤرة الاستيطانية (سيدى بوعز) جنوب بيت لحم بالضفة الغربية طريقا زراعية فى أراضى بلدة الخضر.

وأفادت المصادر بأن مجموعة من مستوطنى البؤرة المقامة على أراضى المواطنين أغلقوا الطريق الزراعية الموصلة للأراضى فى منطقة (عين القسيس) بالسواتر الترابية والصخور ومخلفات البناء، إلا أن المواطنين أعادوا فتح الطريق صباح اليوم.

ويتعمد المستوطنون وقوات الاحتلال إغلاق الطرق الزراعية أمام المواطنين فى المنطقة فى خطوة تستهدف التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول إليها؛ لإجبارهم على تركها.