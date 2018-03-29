video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يغلق مدخل قرية قرب رام الله بالجدران الأسمنتية

الخميس، 29 مارس 2018 10:25 ص
الاحتلال الإسرائيلى يغلق مدخل قرية قرب رام الله بالجدران الأسمنتية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، المدخل الرئيسى لقرية دير نظام شمال غرب رام الله بالجدران الأسمنتية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال تتواجد بكثافة على أطراف القرية منذ ليلة أمس، وأن جنود الاحتلال أطلقوا صباح اليوم قنابل الغاز على الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعرقلوا وصولهم إليها.

من ناحية أخرى، أغلق مستوطنون من سكان البؤرة الاستيطانية (سيدى بوعز) جنوب بيت لحم بالضفة الغربية طريقا زراعية فى أراضى بلدة الخضر.

وأفادت المصادر بأن مجموعة من مستوطنى البؤرة المقامة على أراضى المواطنين أغلقوا الطريق الزراعية الموصلة للأراضى فى منطقة (عين القسيس) بالسواتر الترابية والصخور ومخلفات البناء، إلا أن المواطنين أعادوا فتح الطريق صباح اليوم.

ويتعمد المستوطنون وقوات الاحتلال إغلاق الطرق الزراعية أمام المواطنين فى المنطقة فى خطوة تستهدف التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول إليها؛ لإجبارهم على تركها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..عائلة إسرائيلية تحتل منزل فلسطينى بالضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنشر 100 قناص على حدود غزة تأهبا لاحتجاج فلسطينى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

قوات الاحتلال

رام الله

فلسطين

مستوطنون

اخبار العرب




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة