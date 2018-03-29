الإحصاء: 8.4 مليار جنيه إيداعات فى صندوق البريد خلال نوفمبر 2017 بتراجع 17%







كتبت - هبة حسام

بلغت قيمة الايداعات فى صندوق التوفير "البريد" خلال نوفمبر الماضى من العام المالى الحالى 2017-2018 نحو 8.4 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار جنيه فى نوفمبر من العام المالى الماضى 2016-2017 بتراجع بلغت نسبته 17.6%.

وبحسب تقرير احصائى حديث صادر خلال شهر مارس، بلغ عدد عمليات الإيداع التى تمت ل8.4 مليار جنيه، 1.1 مليون عملية إيداع، وفى المقابل بلغ عدد المسحوبات 1.2 مليون عملية سحب تم من خلالها سحب 9.4 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضى.

يذكر أن العام المالى يبدأ من شهر يوليو من كل عام حتى يوليو التالى له، ويعد شهر نوفمبر الماضى هو الشهر الخامس فى العام المالى الحالى 2017-2018 الذى ينتهى أول يوليو المقبل.

تراجعت قيمة المسحوبات من هيئة البريد خلال شهر نوفمبر 2017-2018 مقارنة بالشهر المماثل من العام المالى 2016-2017، حيث بلغت فى نوفمبر من العام المالى الحالى 9.4 مليار جنيه، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نوفمبر من العام المالى الماضى، بتراجع بلغت نسبته 46.3%.