اشتباكات عنيفة بين القوات الصومالية ومسلحين بمقديشيو

اشتباكات عنيفة بين القوات الصومالية ومسلحين بمقديشيوالخميس، 29 مارس 2018 06:02 م
العنف فى الصومال - أرشيفية
(أ ش أ)
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية الصومالية ومسلحين يشتبه فى انتمائهم لحركة الشباب المتطرفة شمال العاصمة مقديشيو.
وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الخميس، أن الاشتباكات وقعت داخل قاعدة عسكرية، ولم يتضح على الفور عدد الضحايا جراء الاشتباكات.
وشهدت العاصمة الصومالية عدة حوادث فى الآونة الأخيرة شنتها حركة الشباب منها استخدام سيارات مفخخة.
ولم تعلق الجماعات المسلحة بما فيها حركة الشباب على الاشتباكات حتى الآن.
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