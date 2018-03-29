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استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 29 مارس 2018 10:32 ص
استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية





الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثانى على التوالى، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال مصدر مسئول بالهيئة، إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وأكد انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات، وقطارات البضائع، على الرغم من إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحرى مدحت عطية، مركز عمليات الميناء وإدارتى الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخى الحذر وتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفورى معها على مدار الساعة، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلى والخارجى لميناء الاسكندرية.

وتتعرض الإسكندرية - حاليا - إلى نوة "إنواء عوة وبرد العجوزة"، وتستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح شرقية.


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غلق بوغازى الاسكندرية والدخيلة

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