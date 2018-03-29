استقرار حالة الطقس بمراكز محافظة الوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شهدت محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، استقرارا نسبيا فى حالة الطقس، بعد انتهاء موجة العواصف الترابية الشديدة التى تعرضت لها المحافظة أمس، وتسببت فى حدوث حرائق فى مزارع نخيل، وسقوط أبراج وأعمدة إنارة، وأدت لغلق كافة منافذ وطرق المحافظة الرئيسية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أعلن أن اليوم الخميس إجازة رسمية للمدارس والمصالح الحكومية، باستثناء المصالح الخدمية التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية الشديدة التى ضربت مراكز الوادى الجديد منذ ظهر أمس الأربعاء.