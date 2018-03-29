استقرار حالة الطقس بمراكز محافظة الوادى الجديد

استقرار حالة الطقس بمراكز محافظة الوادى الجديدالخميس، 29 مارس 2018 10:48 ص
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق
شهدت محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، استقرارا نسبيا فى حالة الطقس، بعد انتهاء موجة العواصف الترابية الشديدة التى تعرضت لها المحافظة أمس، وتسببت فى حدوث حرائق فى مزارع نخيل، وسقوط أبراج وأعمدة إنارة، وأدت لغلق كافة منافذ وطرق المحافظة الرئيسية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أعلن أن اليوم الخميس إجازة رسمية للمدارس والمصالح الحكومية، باستثناء المصالح الخدمية التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية الشديدة التى ضربت مراكز الوادى الجديد منذ ظهر أمس الأربعاء.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة