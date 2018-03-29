video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استقرار حالة الطقس بمراكز محافظة الوادى الجديد

الخميس، 29 مارس 2018 10:48 ص
استقرار حالة الطقس بمراكز محافظة الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

شهدت محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، استقرارا نسبيا فى حالة الطقس، بعد انتهاء موجة العواصف الترابية الشديدة التى تعرضت لها المحافظة أمس، وتسببت فى حدوث حرائق فى مزارع نخيل، وسقوط أبراج وأعمدة إنارة، وأدت لغلق كافة منافذ وطرق المحافظة الرئيسية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أعلن أن اليوم الخميس إجازة رسمية للمدارس والمصالح الحكومية، باستثناء المصالح الخدمية التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية الشديدة التى ضربت مراكز الوادى الجديد منذ ظهر أمس الأربعاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشوب حريق فى 25 فدانا بالداخلة بسبب سوء الأحوال الجوية

الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سوء الاحوال الجوية

عواصف ترابية




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة