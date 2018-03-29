إعادة الحركة المرورية بعد سقوط شجرة على طريق المطار بفعل العواصف الترابية

إعادة الحركة المرورية بعد سقوط شجرة على طريق المطار بفعل العواصف الترابيةالخميس، 29 مارس 2018 12:04 ص
مطار القاهرة ـ صورة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد الطريق المؤدى إلى مطار القاهرة الدولي للقادم من اتجاه العروبة سقوط شجرة كبيرة نتيجة لسرعة الرياح الناتجة عن العاصفة الترابية ما أدى إلى تكدس مرورى فى الطريق المتجه إلى المطار.
انتقل فريق من شركة ميناء القاهرة الجوى إلى مكان الحادث برئاسة المهندس مجدى اسحاق والدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، وعدد من قيادات الشركة حيث تم استدعاء الأوناش والمعدات الثقيلة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمطار.
وتم تقديم كافة الخدمات للركاب المتعثرين وقام فريق العلاقات العامة بتجراء الاتصالات اللازمة مع شركات الطيران المغادر عليها الركاب لوضعهم فى صورة الموقف وتأخير إغلاق إنهاء إجراءات السفر انتظارا للركاب القادمين من هذا الاتجاه.
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