إطلاق قافلة طبية لأمراض الرمد بقليوب

إطلاق قافلة طبية لأمراض الرمد بقليوبالخميس، 29 مارس 2018 08:34 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إطلاق قافلة طبية للكشف الطبى وعلاج أمراض الرمد بقرية حلابة التابعة لمركز قليوب يومى اليوم و غدا وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
وتستهدف القافلة من 400 إلى 500 حالة يوميا ما بين إجراء جراحات عاجلة بالوحدة الصحية، وتركيب نظارات وإعطاء علاج وتحويل الحالات الحرجة والتى تحتاج إلى جراحة إلى مستشفيات متخصصة بالقاهرة، وسيتم الكشف وعمل الجراحة المجانية لأهالى القرية والقرى المجاورة لها.
إضافة تعليق
صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل
هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة