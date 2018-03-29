video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق قافلة طبية لأمراض الرمد بقليوب

الخميس، 29 مارس 2018 08:34 م
إطلاق قافلة طبية لأمراض الرمد بقليوب اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية





القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إطلاق قافلة طبية للكشف الطبى وعلاج أمراض الرمد بقرية حلابة التابعة لمركز قليوب يومى اليوم و غدا وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

 

وتستهدف القافلة من 400 إلى 500 حالة يوميا ما بين إجراء جراحات عاجلة بالوحدة الصحية، وتركيب نظارات وإعطاء علاج وتحويل الحالات الحرجة والتى تحتاج إلى جراحة إلى مستشفيات متخصصة بالقاهرة، وسيتم الكشف وعمل الجراحة المجانية لأهالى القرية والقرى المجاورة لها.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يتراجع عن تخصيص 100 ألف جنيه لأعلى إيبارشية تصويتا

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة