إطلاق قافلة طبية لأمراض الرمد بقليوب

القليوبية-نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إطلاق قافلة طبية للكشف الطبى وعلاج أمراض الرمد بقرية حلابة التابعة لمركز قليوب يومى اليوم و غدا وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وتستهدف القافلة من 400 إلى 500 حالة يوميا ما بين إجراء جراحات عاجلة بالوحدة الصحية، وتركيب نظارات وإعطاء علاج وتحويل الحالات الحرجة والتى تحتاج إلى جراحة إلى مستشفيات متخصصة بالقاهرة، وسيتم الكشف وعمل الجراحة المجانية لأهالى القرية والقرى المجاورة لها.