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إزالة 65 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالشرقية

الخميس، 29 مارس 2018 04:36 م
إزالة 65 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالشرقية إزالة التعديات بالشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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نجحت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق فى إزاله 19 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية "الزنكلون – العصلوجى – بيشة قايد – بنى عامر" على مساحة 3067 م2  عبارة عن أسوار بالدبش الأبيض وقواعد خرسانيه وردم حفر فى المهد .

وأزالت رئاسة مركز ومدينة بلبيس 11 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية شبرا النخلة على مساحة 1280 م2 ، الحسينية نفذت قرار إزاله 12 حالة تعدى تابعه للوحدة المحليه "سماكين الغرب – سعود" على مساحة  1972 م2  وتم إزالة المخالفة فى المهد.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإزاله 11 حاله تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدات المحلية "شرشيمة – المهديه – بندر ههيا" على مساحة 1150 م2 .

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ابو كبير من تنفيذ إزاله 10 حالات تعدى تابعه "الرحمانية – بنى عياض – طوخ – الحصوة – أولاد موسى" على مساحة 680 م2 عبارة عن إزاله مبنى بالطوب الأبيض، وتمكنت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر من إزالة حالة تعدى واقعه على مساحة 150 م2 ، و مشتول السوق من إزالة  حالة تعدى تابعه للوحدة المحلية لكفر إبراش.

ومن ناحية أخرى أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، القرار رقم 3007 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض على مساحة 450 متر مربع بمنطقة الخدمات الإدارية بالمنطقة الصناعية ببلبيس لصالح شركة توزيع كهرباء القناة فرع الشرقية لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها التغذية منطقة 16 قيراط و 19 فدان توسعات منطقة الـ 80 فدان بمنطقة بلبيس الصناعية على أن تقوم الشركة بسداد الثمن طبقاً لتقديراللجان المختصة فى هذا الشأن.
 
 
 
 

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