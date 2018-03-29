إزالة 65 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالشرقية

إزالة 65 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالشرقيةالخميس، 29 مارس 2018 04:36 م
الشرقية - إيمان مهنى
نجحت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق فى إزاله 19 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية "الزنكلون – العصلوجى – بيشة قايد – بنى عامر" على مساحة 3067 م2 عبارة عن أسوار بالدبش الأبيض وقواعد خرسانيه وردم حفر فى المهد .
وأزالت رئاسة مركز ومدينة بلبيس 11 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية شبرا النخلة على مساحة 1280 م2 ، الحسينية نفذت قرار إزاله 12 حالة تعدى تابعه للوحدة المحليه "سماكين الغرب – سعود" على مساحة 1972 م2 وتم إزالة المخالفة فى المهد.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإزاله 11 حاله تعدى بالبناء المخالف تابعه للوحدات المحلية "شرشيمة – المهديه – بندر ههيا" على مساحة 1150 م2 .
كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ابو كبير من تنفيذ إزاله 10 حالات تعدى تابعه "الرحمانية – بنى عياض – طوخ – الحصوة – أولاد موسى" على مساحة 680 م2 عبارة عن إزاله مبنى بالطوب الأبيض، وتمكنت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر من إزالة حالة تعدى واقعه على مساحة 150 م2 ، و مشتول السوق من إزالة حالة تعدى تابعه للوحدة المحلية لكفر إبراش.
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