أوقاف الشرقية: الشعب عبر عن أصالته ووصلت رسالته للمغرضين داخليا وخارجيا







الشرقية - حمدى عبد العظيم

هنأ الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، كل القيادات والشعبية والتنفيذية والشعب المصرى على النجاح الساحق الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية والتى كانت بمثابة العرس الديمقراطى.

وأضاف الخطيب لـ" اليوم السابع " أن الشعب المصرى العظيم أرسل رسالة بخروجه لصناديق الاقتراع الى المغرضين وعصابات الظلام فحواها أنهم يؤيدون وبقوة خطوات الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي ولن تثنى اشاعاتهم او ارهابهم او كل الافعال الدنيئة التى يتبنوها داخل الوطن وخارجه الشعب عن الالتفاف حول قيادته وقيام كل مصرى بواجبه تجاه مصرنا الحبيبة " كلنا نعمل من اجل مصر "

وأوضح الخطيب أن الأربع سنوات المقبلة ستشهد رقيا وتقدما فى شتى المجالات ويحصد الشعب المصرى العظيم ما زرعه الرئيس المحبوب الوطنى عبد الفتاح السيسي .