video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الشرقية: الشعب عبر عن أصالته ووصلت رسالته للمغرضين داخليا وخارجيا

الخميس، 29 مارس 2018 10:22 م
أوقاف الشرقية: الشعب عبر عن أصالته ووصلت رسالته للمغرضين داخليا وخارجيا الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية





الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

هنأ الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، كل القيادات والشعبية والتنفيذية والشعب المصرى على النجاح الساحق الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية والتى كانت بمثابة العرس الديمقراطى.
 
وأضاف الخطيب لـ" اليوم السابع " أن الشعب المصرى العظيم أرسل رسالة بخروجه لصناديق الاقتراع الى المغرضين وعصابات الظلام فحواها أنهم يؤيدون وبقوة خطوات الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي ولن تثنى اشاعاتهم او ارهابهم او كل الافعال الدنيئة التى يتبنوها داخل الوطن وخارجه الشعب عن الالتفاف حول قيادته وقيام كل مصرى بواجبه تجاه مصرنا الحبيبة " كلنا نعمل من اجل مصر "
 
وأوضح الخطيب أن الأربع سنوات المقبلة ستشهد رقيا وتقدما فى شتى المجالات ويحصد الشعب المصرى العظيم ما زرعه الرئيس المحبوب الوطنى عبد الفتاح السيسي . 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوقاف الشرقية: نقل مفتش من أبو كبير لصان الحجر لتعطيله مسيرة الانتخابات

أوقاف الشرقية : إغلاق الزوايا الأقل من 20 متر والحاق عمالتها بالمساجد

الشرقيه

اخبار ااشرقيه

اخبار محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات مديريه الاوقاف




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة