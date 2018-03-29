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أهالى مركز الوقف بقنا يشيعون جثمان شهيد قذيفة الحوثيين بالسعودية

الخميس، 29 مارس 2018 06:03 م
أهالى مركز الوقف بقنا يشيعون جثمان شهيد قذيفة الحوثيين بالسعودية أهالى مركز الوقف بقنا يشيعون جثمان المصرى ضحية قذيفة الحوثيين





قنا - وائل محمد
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شيع المئات من الأهالى، جزيرة العبل بمحافظة قنا اليوم الخميس، جثمان عبدالمطلب أحمد، والذى توفى منذ عدة أيام نتيجة قيام مجموعة من الحوثيين بإطلاق صاروخ على مدينة الرياض السعودية، بمركز الوقف ودفنة بمقابر العائلة بمنطقة الشيخ على.

 

وشارك فى الجنازة، أسرة المتوفى وأقاربة منددين بما حدث له، بعبارات عبد المطلب شهيد بلاد الحرمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل فى إرهاب الحوثيين، ورفضت أسرة المتوفى حضور وسائل الإعلام لتشييع الجثمان.

 
 
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