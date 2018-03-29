أكاديمية البحث العلمى: فتح باب التقدم لتلقى المشروعات البحثية







كتب وائل ربيعى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم لتلقى مشروعات بحثية فى إطار بروتوكول التعاون العلمى المصرى الصينى لعام 2018/2022 اليوم، حيث تم تجديد التعاون المشترك بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية لمدة 5 سنوات، فى ضوء رغبة الجانبين فى تطوير أواصر الصلة بينهما، حيث تمت زيادة عدد المشروعات التى تُمول إلى 6 مشروعات بدلاً من 2، ليصل مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع إلى 300 ألف جنيه فى مجالات علوم الحياة والهندسة وعلوم المواد.

وأضافت الأكاديمية أنه على الباحثين الراغبين فى التقدم بالمقترحات البحثية ملء الاستمارة بعد الاطلاع على الشروط من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية www.asrt.sci.eg، على أن يكون آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 مايو 2018.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات، وجار تنفيذ مشروعين منذ توقيع البروتوكول بين الجانبين فى عام 1998 فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الجديدة وعلوم النانو، والتكنولوجيا الحيوية وغيرهم من المجالات.