video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية البحث العلمى: فتح باب التقدم لتلقى المشروعات البحثية

الخميس، 29 مارس 2018 11:28 ص
أكاديمية البحث العلمى: فتح باب التقدم لتلقى المشروعات البحثية الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى





كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم لتلقى مشروعات بحثية فى إطار بروتوكول التعاون العلمى المصرى الصينى لعام 2018/2022 اليوم، حيث تم تجديد التعاون المشترك بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية لمدة 5 سنوات، فى ضوء رغبة الجانبين فى تطوير أواصر الصلة بينهما، حيث تمت زيادة عدد المشروعات التى تُمول إلى 6 مشروعات بدلاً من 2، ليصل مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع إلى 300 ألف جنيه فى مجالات علوم الحياة والهندسة وعلوم المواد.

 

وأضافت الأكاديمية أنه على الباحثين الراغبين فى التقدم بالمقترحات البحثية ملء الاستمارة بعد الاطلاع على الشروط من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية www.asrt.sci.eg، على أن يكون آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 مايو 2018.

 

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات، وجار تنفيذ مشروعين منذ توقيع البروتوكول بين الجانبين فى عام 1998 فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الجديدة وعلوم النانو، والتكنولوجيا الحيوية وغيرهم من المجالات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد تعيين محمود صقر رئيسا لأكاديمية البحث العلمى 4 سنوات

البحث العلمي

باب التقدم

مشروعات بحثية




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

اليوم.. انطلاق لبطولة الأفريقية للتايكوندو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة