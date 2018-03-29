أسعار النفط تصعد مع توقع تمديد اتفاق خفض المعروض







رويترز

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، فى ظل توقعات بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون مستقلون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لبقية العام وربما خلال 2019 أيضا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 25 سنتا بما يعادل 0.4% عن آخر تسوية إلى 64.63 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3% إلى 69.76 دولار للبرميل.

وبدأت أوبك ومنتجون مستقلون تتصدرهم روسيا خفض الإنتاج منذ فى 2017 فى محاولة للتخلص من تخمة المعروض ودعم السوق، وارتفع خام برنت منذ ذلك الحين بمقدار الربع ما أدى لتكهنات بأنه قد يجرى رفع القيود المفروضة على الإنتاج.

لكن مصادر فى أوبك قالت لرويترز هذا الأسبوع إن المنظمة وحلفاءها بصدد تمديد اتفاق تخفيضات الإنتاج لبقية 2018.

رغم ذلك ظل برنت أدنى من 70 دولارا للبرميل بينما ظل خام غرب تكساس أقل من 65 دولارا للبرميل بسبب ضغوط زيادة مخزونات الخام والإنتاج فى الولايات المتحدة.