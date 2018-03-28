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72%من القراء يؤيدون مقاطعة وكالات الأنباء الأجنبية المحرضة ضد مصر

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:02 ص
72%من القراء يؤيدون مقاطعة وكالات الأنباء الأجنبية المحرضة ضد مصر الاستطلاع





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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مقاطعة وكالات الأنباء الأجنبية المحرضة ضد مصر، أيد غالبية القراء  مقاطعة وكالات الأنباء الأجنبية المحرضة ضد مصر.

وأيد 72% من القراء مقاطعة وكالات الأنباء الأجنبية المحرضة ضد مصر، بينما رفض 26% من القراء مقاطعة وكالات الأنباء الأجنبية المحرضة ضد مصر، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

الاستطلاع
الاستطلاع

 


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