10 نصائح جديدة من دار الإفتاء للآباء ليعلموها لأودلاهم.. تعرف عليها







كتب لؤى على

نشرت دار الإفتاء المصرية كتيبًا يتضمن نصائح للآباء عليهم أن يعلموها لأطفالهم، ومنها:

1.عودوا أولادكم فعل الخير لينشئوا عليه، وكان عبد الله بن مسعود يقول للآباء: "عودوهم الخير؛ فإن الخير عادة" رواه الطبرانى.

2. تغافلوا عن بعض أخطاء أولادكم، فإن كرروا الفعل القبيح عاتبوهم سرًّا.

3. شجعوا أولادكم وامدحوهم على كل فعل جميل يصدر منهم؛ لتعطوهم حافزًا على التقدم والنبوغ.

4.لا تمنعوا أولادكم من اللعب فهو طبيعة فطرية عند الأطفال، وحاولوا أن تجعلوه نافعًا لبناء أجسامهم وعقولهم.

5. تلطفوا عندما تتحدثون مع أولادكم، وتخيروا من الكلام ما يفهمونه وتدركه عقولهم، وقديمًا قالوا: من كان له صبى فليتصابَ له.

6.علِّموا أولادكم أن من يملك النفع والضر هو الله تعالى؛ حتى لا يُسوُّوا بين الرازق المُنعم وبين الناس.

7.علِّموا أولادكم المحافظة على الصلاة التى هى عماد الدين، وحُثُّوهم على الفضائل، فإن من شب على شيء شاب عليه.

8.عودوا أولادكم قراءة قصص السابقين؛ فبقراءتها يستطيع الإنسان ترجمة الحاضر وتوقع المستقبل.

9.علِّموا أولادكم إتقان اللغة العربية؛ فهى لغة القرآن الكريم؛ كتابِ رب العالمين.

10.حببوا أولادكم فى العبادات بالمكافأة عليها، وتدرجوا فى تعليمهم الفرائض على قدر طاقتهم.