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الأربعاء، 28 مارس 2018 05:59 م
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وكيل تعليم الإسكندرية تكرم أوائل منتدى شباب مصر الأول للمهارات

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:20 م
وكيل تعليم الإسكندرية تكرم أوائل منتدى شباب مصر الأول للمهارات جانب من التكريم





الاسكندرية جاكلين منير
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كرمت صباح اليوم الأربعاء آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يرافقها عادل عبد الوارث مدير عام إدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى مسابقة "شباب مصر الأول للمهارات" الذى أقيم على هامش  منتدى الأكاديمية العربية للتعليم الفنى التى نظمها معهد الخدمات الصناعية التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  تحت شعار "ثورتنا ثورة عمل". 

واستقبلت آمال عبد الظاهر الطلاب بالترحيب والتشجيع والثناء على مجهودهم الرائع وقدمت شهادات التقدير والهدايا  للطلاب الفائزين، واستمعت إلى مقترحاتهم و حثت الفائزين ممن لهم حق الانتخاب على المشاركة فى العملية الانتخابية من أجل رفعة وطننا الغالى مصر.
 
 

 


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