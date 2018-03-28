وفد "الكوميسا": المصريون سعداء بالانتخابات والتصويت يتم فى هدوء واحترافية







كتب رباب فتحى – إيمان على

قالت موزينجى نامبيتو، رئيس وفد منظمة الكوميسا والمتابع للانتخابات الرئاسية 2018 فى مصر، إن الوفد قام بزيارة العديد من لجان الاقتراع منذ اليوم الأول للانتخابات المصرية والتى بدأت الاثنين الماضى، موضحة أن أعضاء الوفد تم نشرهم فى العديد من اللجان فى محافظات مختلفة للمراقبة على مدى أيام الانتخابات الثلاثة.

وبسؤالها عن انطباعها حول سير العملية الانتخابية حتى الآن، قالت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التصويت تم فى أجواء هادئة، وتستغرق العملية دقيقة فى معظم الأحيان أو دقيقتين إذا كان الناخب كبيرا فى السن، وتم تقديم المساعدة لهم فى اللجان المختلفة، مشيدة بأداء المقيمين على العملية الانتخابية، مؤكدة على أن المنظمين كانوا على دراية كاملة بما يجب فعله مع الناخبين المختلفين.

وأكدت رئيس وفد منظمة الكوميسا والمتابع للانتخابات الرئاسية 2018 فى مصر، أن العملية الانتخابية تمر بشكل جيدا ولا يوجد أى عوائق، موضحة أن الوفد مستمر فى المراقبة حتى انتهاء الانتخابات.

وأوضحت موزينجى نامبيتو، أن الوفد التقى العديد من الجهات سواء المسئولين الرسميين أو القائمين على حملتى المرشحين الرئاسيين أو ناخبين أو حتى منظمات مراقبة أخرى حتى يتسنى لهم فهم المشهد بشكل شامل، مؤكدة على أن الوفد رصد سعادة الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات حتى أنهم كانوا يتراقصون أمام اللجان وسعداء.

يذكر أن "الكوميسا" (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هى منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوى، وتضم فى عضويتها تسعة عشر دولة، و تعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، و تضم تسعة دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 (مصر، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندى لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.