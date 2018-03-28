وزير الدفاع لسيدات القليوبية خلال تفقده الانتخابات: أنتم أمل مصر







القليوبية نيفين طه

أشاد الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع بتواجد سيدات بمحيط لجنتى مدرسة 25 يناير وهدى شعراوي، وقال لهن: "والله العظيم أنتم أمل مصر وأحسن سيدات فى العالم".

جاء ذلك خلال تفقد وزير الدفاع والإنتاج الحربي سير العملية الإنتخابية بلجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بمدينة بنها يرافقه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية وعدد من القيادات بالمحافظة واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

زار وزير الدفاع، خلال جولته لجنتى مدرستى ابن خلدون الابتدائية و25 يناير بمنطقة الفلل ببنها واطمأن على سير العملية الانتخابية، فيما استقبله الناخبون بالهتافات والزعاريد، ورددوا عبارات: "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة"، و"بنحبك يا سيسى"، و"تحيا مصر" فيما تم تشغيل الأغانى الوطنية خلال الزيارة، حيث حيا الوزير المواطنين وصافح بعضهم داخل اللجان الانتخابية.

وخلال مغادرة موكبه اللجان وجه وزير الدفاع التحية للمواطنين من داخل سيارته. كما تفقد قوات التأمين باللجان وحرص على التأكد من سلامة الوجبات المقدمة لهم، وقال لمجند: "والله انتم درع مصر".

وخلال دخوله لجنة ابن خلدون توقف وزير الدفاع للحديث مع مسن أثناء خروجه من اللجنة عقب الإدلاء بصوته، وقال له "أنتم مثال مشرف" واطمأن الوزير من المسن على توفير كافة وسائل الراحة ورد عليه الناخب " أنا انتخبت السيسى علشان مصر".

من جانبه، أكد محافظ القليوبية للوزير على حسن سير العملية الانتخابية وانتظام التصويت فى جميع المقرات الانتخابية بالتعاون بين الجيش والشرطة والمحليات.

فيما نظم الأهالى مسيرة حاشدة عقب مغادرة وزير الدفاع محيط اللجان، رددوا فيها الهتافات وظلوا يرقصون على أنغام الأغانى الوطنية ومنها: "قالوا إيه".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.