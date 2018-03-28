video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإسكان يفتتح الدورة السابعة لمعرض "سيتى سكيب مصر 2018" العقارى

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:40 م
وزير الإسكان يفتتح الدورة السابعة لمعرض "سيتى سكيب مصر 2018" العقارى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

افتتح منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسخة السابعة من فعاليات معرض سيتى سكيب 2018 مصر، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقارى.

وتسلط النسخة السابعة من المعرض الضوء على عناصر الابتكار فى المشروعات الجديدة المعروضة، خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية وترفيهية، التى تعد عاملا محفزا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.

ويعمل مطورو العقارات فى "سيتى سكيب مصر" هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشترى المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة فى مشروعات جديدة متعددة الاستخدامات.

وتكشف النسخة السابعة من معرض "سيتى سكيب مصر" مئات من فرص الاستثمار العقارى للمشترين المحتملين عبر كل نقاط السعر، ومن المتوقع أن يطرح أبرز المطورين فى مصر أحدث مشروعاتهم، إذ تركز معظم المشروعات المطورة على أسلوب الحياة والمعيشة المجتمعية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بالم هيلز" ضخ 2 مليار جنيه استثمارات جديدة بالسوق المصرى خلال 2018

عقارات

وزاره الاسكان

سيتى سكيب

افتتاح معرض سيتى سكيب

اخبار مصر

معرض سيتى سكيب




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة