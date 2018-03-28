وزير الإسكان يفتتح الدورة السابعة لمعرض "سيتى سكيب مصر 2018" العقارى







كتب أحمد حسن

افتتح منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسخة السابعة من فعاليات معرض سيتى سكيب 2018 مصر، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقارى.

وتسلط النسخة السابعة من المعرض الضوء على عناصر الابتكار فى المشروعات الجديدة المعروضة، خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية وترفيهية، التى تعد عاملا محفزا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.

ويعمل مطورو العقارات فى "سيتى سكيب مصر" هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشترى المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة فى مشروعات جديدة متعددة الاستخدامات.

وتكشف النسخة السابعة من معرض "سيتى سكيب مصر" مئات من فرص الاستثمار العقارى للمشترين المحتملين عبر كل نقاط السعر، ومن المتوقع أن يطرح أبرز المطورين فى مصر أحدث مشروعاتهم، إذ تركز معظم المشروعات المطورة على أسلوب الحياة والمعيشة المجتمعية.