ننشر أسماء المهندسين المقبولين فى مسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

ننشر أسماء المهندسين المقبولين فى مسابقة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمرالأربعاء، 28 مارس 2018 02:53 م
محطه مياه-ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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حصلت اليوم السابع على أسماء المهندسين المقبولين فى مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الذى تم الإعلان عليها من قبل.
وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر الخميس المقبل لإجراء المقابلات الشخصية للمهندسين الذين تم قبولهم فى المسابقة.
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