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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:22 م
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نشوب 13 حريق فى سوهاج بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 28 مارس 2018 07:05 م
نشوب 13 حريق فى سوهاج بسبب سوء الأحوال الجوية حريق -أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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دفعت قوات الحماية المدنية فى سوهاج بقواتها للتعامل مع 13 حريق اشتعلت فى عدد من المراكز بالمحافظة بسبب سوء الأحول الجوية.

وتبانيت الحرائق ما بين "هيش وحلف ومنازل"، وكان أكبرها فى مركز دار السلام، والذى نشب بمزرعة للموز على  مساحة 3 كيلومترات، وتحاول الحماية المدنية السيطرة عليها منذ 3 ساعات وحتى الآن.


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