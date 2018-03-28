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الأربعاء، 28 مارس 2018 10:49 م
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نشوب 10 حرائق بمنازل وزراعات بقنا ووقاة مواطن بسبب الأحوال الجوية

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:46 م
نشوب 10 حرائق بمنازل وزراعات بقنا ووقاة مواطن بسبب الأحوال الجوية حريق - أرشيفية





قنا – هند المغربى
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تسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد  فى نشوب 10 حرائق بعدد من قرى ومراكز محافظة قنا المختلفة ووقع مصاب واحد فى إحدى الحرائق بقرية الكعيمات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

حيث تلقى مرفق إسعاف قنا وقوات الدفاع المدنى والحريق بلاغات متعددة تفيد نشوب عدد من الحرائق بمنازل وأشجار وزراعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية ، وانتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق برئاسة العميد سامح بسيم مدير الإدارة وسيارات الأسعاف برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق إلى مواقع الحرائق و تبين نشوب النيران فى عدد 4 منازل بقرى المحروسة بواقع حريقين و حريق بكلا من  نقادة و نجع حمادى بالإضافة إلى نشوب 6 حرائق  بالزراعات والأشجار قرية الكعيمات بأبوتشت  مما أسفر عن إصابة محمود محمد عبد الودود 32 سنه و حريق بمركز نقادة وقرية القناوية بمركز قنا و حريق بمركز الوقف دون وقوع أصابات بشرية.

كما لقى مواطن بقرية بمركز دشنا مصرعه بسبب وقوع نخله عليه أدت إلى وفاته على الفور على خلفية العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا بوفاة هانى عبد الناصر 37 سنة من مركز دشنا شمال محافظة قنا إثر سقوط نخله عليه أدت لوفاته على الفور بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابيه تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي دشنا وجارى تحرير محضر وإخطار النيابة العام وتسليم الجثة إلى ذويها

 


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