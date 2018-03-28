مصرع طفل وإصابة والده فى انهيار سقف طابقين بعقار بالإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

لقى طفل عمره 5 سنوات مصرعه اليوم الأربعاء، بعد سقوط سقف بالطابقين الثامن والتاسع بعقار بمنطقة وابور المياه بميدان زويل دائرة قسم شرطة باب شرق وإصابة والده محمد زين 43 سنة مرمج كمبيوتر.

انتقل اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إلى مقر الحادث وأمر بوضع الحواجز الحديدية حول العقار، كما انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف لنقل الجثة والمصاب.