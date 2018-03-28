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الأربعاء، 28 مارس 2018 07:24 م
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مصرع طفل وإصابة والده فى انهيار سقف طابقين بعقار بالإسكندرية

الأربعاء، 28 مارس 2018 03:20 م
مصرع طفل وإصابة والده فى انهيار سقف طابقين بعقار بالإسكندرية انهيار عقار - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى طفل عمره 5 سنوات مصرعه اليوم الأربعاء، بعد سقوط سقف بالطابقين الثامن والتاسع بعقار بمنطقة وابور المياه بميدان زويل دائرة قسم شرطة باب شرق وإصابة والده محمد زين 43 سنة مرمج كمبيوتر.

 

انتقل اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إلى مقر الحادث وأمر بوضع الحواجز الحديدية حول العقار، كما انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف لنقل الجثة والمصاب.


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