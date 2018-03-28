مصرع طفل وإصابة والده فى انهيار سقف طابقين بعقار بالإسكندرية

مصرع طفل وإصابة والده فى انهيار سقف طابقين بعقار بالإسكندريةالأربعاء، 28 مارس 2018 03:20 م
انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
لقى طفل عمره 5 سنوات مصرعه اليوم الأربعاء، بعد سقوط سقف بالطابقين الثامن والتاسع بعقار بمنطقة وابور المياه بميدان زويل دائرة قسم شرطة باب شرق وإصابة والده محمد زين 43 سنة مرمج كمبيوتر.
انتقل اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إلى مقر الحادث وأمر بوضع الحواجز الحديدية حول العقار، كما انتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف لنقل الجثة والمصاب.
إضافة تعليق
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة