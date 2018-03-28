مصرع سيدة تحت عجلات قطار فى الإسماعيلية

مصرع سيدة تحت عجلات قطار فى الإسماعيليةالأربعاء، 28 مارس 2018 02:50 م
جثه-ارشيفيه
الإسماعيلية - صبرى غانم
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لقيت سيدة عجوز مصرعها تحت عجلات القطار أمام مزلقان الشهداء بالإسماعيلية بدائرة قسم ثان الاسماعيلية.
تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مستشفى الاسماعيلية الجامعى يفيد وصول جثمان "زينب عطية السيد "70 سنة جثة هامدة نتيجة دهسها قطار الإسماعيلية / القاهرة أثناء مرورها من مزلقان الشهداء.
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية للمستشفى وتحرر المحضر الللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.
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