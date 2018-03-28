video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع سيدة تحت عجلات قطار فى الإسماعيلية

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:50 م
مصرع سيدة تحت عجلات قطار فى الإسماعيلية جثه-ارشيفيه





الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

لقيت سيدة عجوز مصرعها تحت عجلات القطار أمام مزلقان الشهداء بالإسماعيلية بدائرة قسم ثان الاسماعيلية.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مستشفى الاسماعيلية الجامعى  يفيد وصول جثمان "زينب عطية السيد "70 سنة جثة هامدة نتيجة دهسها قطار الإسماعيلية / القاهرة أثناء مرورها من مزلقان الشهداء.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية للمستشفى وتحرر المحضر الللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته 16 طربة حشيش فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

محور30 يونيو

مستشفى الاسماعيلية العام

انقلاب سيارة

اخبارمصر




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة