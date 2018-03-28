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مصادر: المتهم بالاعتداء على سيدة ورضيعها بالزقازيق ليس من رجال الأمن

الأربعاء، 28 مارس 2018 03:45 م
مصادر: المتهم بالاعتداء على سيدة ورضيعها بالزقازيق ليس من رجال الأمن اعتداء على طفل - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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أفادت مصادر أمنية بأن الصفحات الإخوانية اعتادت الكذب والإسقاط على رجال الأمن، وهذا الكذب فى فيديو يحمل عنوان اعتداء ضابط على طفل رضيع يدعى "السيد. أ".
 
 
وأوضحت المصادر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن سيدة كانت تحمل ابنها داخل محل اكسسوارت بالزقازيق، وحدث خلافا مع صاحب المحل، فتدخل فى الخلاف شخصا يعمل فى مجال المقاولات، ولا صلة له بالأمن، وتعدى بالضرب على السيدة، فوقعت على الأرض هى وابنها، وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3778 أحوال قسم أول الزقازيق بتاريخ 27 مارس 2018، وعلى عكس ما أشاعته الصفحات الإخوانية الكاذبة فإن الطفل مازال على قيد الحياة بصحة جيدة.
 
 
 
 
 
 

 


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