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محمد.. طفل أرسله والده من الصعيد ليعمل فران 12 ساعة يوميا.. فيديو وصور

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:44 ص
محمد.. طفل أرسله والده من الصعيد ليعمل فران 12 ساعة يوميا.. فيديو وصور أصغر فران فى مصر





كتب محمد رجب
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لا شك أن ظاهرة عمالة الأطفال أحد أخطر الظواهر التى تهدد المجتمع المصرى وجديرة بالبحث والدراسة، حيث تزايد لجوء الأطفال إلى ترك التعليم وممارسة العمل فى سن صغيره لإعالة أسرهم، ولكن بعض الأباء يستغلون براءة أطفالهم لجلب الأموال دون النظر لمستقبلهم.
 
 
 
 
بين شوارع الدقي العتيقة وفي شارع سليمان جوهر ، يقف محمد الطفل الصغير أمام لهيب الفرن يجمع بكفيه الصغيرين أرغفة العيش على الأقفاص ليحملها ويعرضها أمام المخبز لبيعها.
 
 
الطفل محمد
الطفل محمد

"اليوم السابع"  يلتقى الطفل محمد جاء من الصعيد ترك التعليم وأرسله والده إلى القاهرة ليعمل 12 ساعة فى فرن عيش بمنطقة الدقى.

 

الطفل محمد مع محرر اليوم السابع
الطفل محمد مع محرر اليوم السابع
 
 
محمد رغم صغر سنه يعمل 12 ساعة يومياً من العاشرة مساءً حتى العاشرة صباحاً، لا يهمه برد الشتاء أو حرارة الصيف لكن تشعر بين قسمات وجهه مزيجا بين الطفولة المنتهكة وتحمل المسئولية.
 
 
محررو اليوم السابع مع الطفل محمد
محررو اليوم السابع مع الطفل محمد
 
قال محمد، لـ"اليوم السابع"، إنه ترك المدرسة من المرحلة الابتدائية ليعتمد على نفسه ويجتهد فى العمل حتى يساعد والده فى المعيشة، رغم أن والده يعمل جزارا بالصعيد وقادر على الإنفاق عليه هو وأشقائه، إلا أن محمد أبى إلا أن يعتمد على نفسه، خاصة بعد تركه للمدرسة وأنه يفضل العمل على الدارسة والالتحاق بركب التلاميذ.
 
 
محمد أصغر فران فى مصر
محمد أصغر فران فى مصر
 
محمد وهو يعمل أمام الفرن
محمد وهو يعمل أمام الفرن

 


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الاطفال

عمل الاطفال

التعليم

الهروب من التعليم

الصعيد




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