ماذا قدمت وزارة التموين فى ملف توفير زيت الطعام × 7 معلومات







كتب مدحت وهبة

تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، خاصة سلعة زيت الطعام والسكر والأرز. "اليوم السابع" يستعرض ما قدمته الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى ملف توفير زيت الطعام فى نقاط محددة، كالآتى:

1- طرح منتج زيت جديد عباد شمس "كارن" بسعر 20 جنيهًا للتر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

2- طرح زيت عباد شمس "تحيا مصر" على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا للتر.

3- توفير زيت طعام خليط على بطاقات التموين بسعر 14 جنيهًا للعبوة.

4- تأمين مخزون استراتيجى من زيت الطعام يكفى 3 أشهر ونصف.

5- التعاقد على توفير زيت الطعام أولاً بأول وطرحه بالمجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين.

6- توزيع زيت الطعام من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية" على بقالى التموين لصرفه لأصحاب البطاقات التموينية.