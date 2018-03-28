مؤشرات أولية.. السيسى 1873 صوتا فى لجنة 24 قسم ملوى مقابل 17 لموسى







كتب إبراهيم قاسم –حسن عبد الغفار

أعلن المستشار عصام رفعت رئيس اللجنة الفرعية رقم 24 بقسم ملوى المنيا، أن إجمالى عدد من صوتوا 1907 ناخبين من أصل 3508 ناخبًا.

وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة 1890 صوتًا والباطلة 17 وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 1873، بينما حصل المرشح موسى مطفى موسى على 17 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء