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لجنة مدرسة هدى شعراوى تشهد إقبالا من المواطنين على التصويت بالانتخابات

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:26 م
لجنة مدرسة هدى شعراوى تشهد إقبالا من المواطنين على التصويت بالانتخابات إدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية





كتب : أحمد حسنى
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شهدت لجنة مدرسة هدى شعراوى بمدينة السلام، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018، فيما شهد لجان مدرسة السلام الثانوية، وعمر المختار إقبال متوسط فى أخر أيام الانتخابات الرئاسية.
 
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
 
 

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