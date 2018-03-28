لجنة حقوقية يمنية: مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال سبعة أشهر







(أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال الفترة من الأول من يوليو 2017 إلى 31 يناير 2018، بينهم 550 حالة قتل وحملت مليشيا الحوثى مسئولية مقتل 370 مدنيا وإصابة 471 آخرين.

وذكرت اللجنة المشكلة من الحكومة اليمنية ويدعمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى تقريرها التى أوردته قناة (العربية) الإخبارية الليلة، أنها رصدت ووثقت 432ر5 حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان فى مختلف المحافظات خلال 7 أشهر.

وأشارت إلى أنها انتهت فى ذات الفترة من التحقيق فى 2432 حالة من إجمالى الوقائع المرصودة واستمعت إلى 4800 شاهد واطلعت على أكثر من 7200 وثيقة.

وتشهد اليمن منذ إشعال مليشيا الحوثى للحرب فى البلاد أواخر عام 2014 انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تتسع يوميا فى المناطق التى لازالت خاضعة لسيطرتهم وتفرض عليها جدارا من التعتيم مع منع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من العمل فى مناطقها.