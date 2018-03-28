video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 04:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لجنة حقوقية يمنية: مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال سبعة أشهر

الأربعاء، 28 مارس 2018 03:29 ص
لجنة حقوقية يمنية: مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال سبعة أشهر أطفال اليمن





(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، مقتل وإصابة 1188 من المدنيين خلال الفترة من الأول من يوليو 2017 إلى 31 يناير 2018، بينهم 550 حالة قتل وحملت مليشيا الحوثى مسئولية مقتل 370 مدنيا وإصابة 471 آخرين.

وذكرت اللجنة المشكلة من الحكومة اليمنية ويدعمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى تقريرها التى أوردته قناة (العربية) الإخبارية الليلة، أنها رصدت ووثقت 432ر5 حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان فى مختلف المحافظات خلال 7 أشهر.

وأشارت إلى أنها انتهت فى ذات الفترة من التحقيق فى 2432 حالة من إجمالى الوقائع المرصودة واستمعت إلى 4800 شاهد واطلعت على أكثر من 7200 وثيقة.

وتشهد اليمن منذ إشعال مليشيا الحوثى للحرب فى البلاد أواخر عام 2014 انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تتسع يوميا فى المناطق التى لازالت خاضعة لسيطرتهم وتفرض عليها جدارا من التعتيم مع منع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من العمل فى مناطقها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وسائل إعلام سعودية: مليشيا الحوثى تسرق النفط الخام من أنبوب غرب اليمن

التحالف العربى يستهدف مواقع الحوثيين فى منطقة الملاجم وسط اليمن

اليمن

اطفال اليمن

الحوثيين

اخبار اليمن




لا تفوتك
"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

"الهيئة الوطنية": إلغاء ساعة الراحة تلبية للموظفين الراغبين فى التصويت

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة