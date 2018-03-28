كبار السن والمرضى بدمياط يوجهون رسالة للشباب فى 10 صور : لا عذر لكم







دمياط عبده عبد البارى

تصدر كبار السن والسيدات والمرضى، المشهد الانتخابى فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط.

وشهدت لجان محافظة دمياط، توافد الكثير من النساء والمرضى وكبار السن، أمام كثير من اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وفى مشهد مهيب شهدت اللجان الانتخابية بمركز كفر البطيخ والبالغ عددها 18 لجنة انتخابيه تصدر السيدات وكبار السن والمرضى لصفوف الناخبين، وأكدت مشاهد دخولهم اللجان على الإصراروالتحدى، وأن العزيمة تولد من رحم الإرادة، فرغم تقدم العمر بهم إلا أنهم أصروا على المشاركة فى التصويت، وأكدوا أنه لا يمكن لأحد أن يتأخر عن أداء الوطن وأنها شهادة من يكتمها فهو آثم قلبه مطالبين الشباب بالنزول والمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم.

من جانبه ، أكد محمود المرسى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ على توفير كافة التسهيلات لكبار السن والمرضى بإدلاء بأصواتهم وأن هناك تنسيقا كاملا مع مرفق الإسعاف لنقل الحالات الصعبة الراغبة فى المشاركة فى الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة دمياط 983 ألفا و947 مواطنا يصوتون فى 251 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجنة عامة و225 مركزا انتخابيا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.