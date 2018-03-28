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كاميرات لمراقبة محيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية مطروح الساحلى

الأربعاء، 28 مارس 2018 06:00 ص
كاميرات لمراقبة محيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية مطروح الساحلى رجل المرور يسير الطريق - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط إغلاق جزئى لطريق إسكندرية مطروح الساحلى لمنع الزحام، بسبب إنشاء إحدى شركات المقاولات كوبرى يربط بين طريق المستجد وطريق "إسكندرية/ مطروح" الساحلى فى الاتجاهين بالكيلو 35، ، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى، أنه سيتم إنشاء 2 قاعدة خرسانية للكوبرى على الطريق الساحلى بالاتجاه من الإسكندرية اتجاه مطروح، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلة مرورية باستقطاع حارتين مروريتين يمين الطريق فى الاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه مطروح، وتسيير حركة المرور فى حارة واحدة، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى عقب تمهيدها بمعرفة الشركة المنفذة للأعمال بوضع طبقة من السن والأسفلت.

وأضاف المصدر أن تلك الأعمال ليلا و نهار و مستمرة حتى 30 مارس الجارى و تم تعيين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، مع وضع الشركة المنفذة للأعمال المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة والمخاريط والطواحين الهوائية وفواصل الحركة، لتأمين منطقة الأعمال.


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