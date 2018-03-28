قضاة ببولاق يسمحون لكبار السن بالتصويت خارج اللجان الانتخابية

قضاة ببولاق يسمحون لكبار السن بالتصويت خارج اللجان الانتخابيةالأربعاء، 28 مارس 2018 02:56 م
قضاة بولاق يسمحون لكبار السن بالتصويت خارج اللجان الانتخابية
كتبت ياسمين يحيى
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وافق المستشارون المشرفين على اللجان الانتخابية بمدرسة صفية زغلول بدائرة بولاق الدكرور، على السماح لكبار السن والمرضى بالتصويت خارج لجانهم الانتخابية مراعاة لظروفهم الصحية، خاصة وأن بعضهم على كرسى متحرك .
وقام عدد من النساء والرجال بالتوقيع في الكشوف الانتخابية خارج اللجنة، وقام القاضى المسئول عن كل لجنة بتسليمهم البطاقة الانتخابية حتى انتهوا من الإدلاء بأصواتهم.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف
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