قضاة ببولاق يسمحون لكبار السن بالتصويت خارج اللجان الانتخابية

وافق المستشارون المشرفين على اللجان الانتخابية بمدرسة صفية زغلول بدائرة بولاق الدكرور، على السماح لكبار السن والمرضى بالتصويت خارج لجانهم الانتخابية مراعاة لظروفهم الصحية، خاصة وأن بعضهم على كرسى متحرك .

وقام عدد من النساء والرجال بالتوقيع في الكشوف الانتخابية خارج اللجنة، وقام القاضى المسئول عن كل لجنة بتسليمهم البطاقة الانتخابية حتى انتهوا من الإدلاء بأصواتهم.