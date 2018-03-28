قاضٍ بالإسماعيلية يخرج من لجنته لمساعدة سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها







الإسماعيلية محمد عوض - جمال حراجي - صبرى غانم

خرج المستشار محمد عبد اللطيف رئيس لجنة مدرسة السيدة عائشة بالإسماعيلية من اللجنة لمساعدة مسنة لم تستطع الدخول لمقر اللجنة.

ووصلت عائشة إلى مدخل المدرسة مقر اللجنة بصحبة نجلها داخل سيارة وطلبت توصيلها إلى مقر الصندوق، ولكن رئيس اللجنة فضل الخروج إليها . كما شهدت اللجان الانتخابية بمركز فوه بكفر الشيح، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا على اللجان من اليوم الثالث، كما تفاعل الناخبون بالزغاريد مع المزمار والطبل البلدى المتواجد أمام اللجان.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.