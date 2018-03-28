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الأربعاء، 28 مارس 2018 05:59 م
خالد صلاح
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قائد المنطقة الجنوبية يتفقد سير العملية الانتخابية بحلايب وشلاتين

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:28 م
قائد المنطقة الجنوبية يتفقد سير العملية الانتخابية بحلايب وشلاتين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية





أ ش أ
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تفقد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية سير العملية الانتخابية وأعمال التأمين فى حلايب وشلاتين وأبو رماد.

يأتى ذلك فى إطار تأمين ابطال القوات المسلحة والشرطة للجبهة الداخلية وتوفير المناخ الآمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وتحقيق الأمن والإستقرار لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن.

 

 


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