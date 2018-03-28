قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنعمل مع السعودية لصد أى خطر يهدد أمن الرياض

قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنعمل مع السعودية لصد أى خطر يهدد أمن الرياضالأربعاء، 28 مارس 2018 03:47 م
قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف إل فوتيل
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف إل فوتيل، إن بلاده تعمل يدا بيد مع المملكة العربية السعودية لحماية الرياض من أى تهديدات، مؤكدا أن واشنطن ستبقى على تواصل مع الشركاء الإقليميين لمنع وصول أسلحة تهدد المنطقة.
وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف – شارك به اليوم السابع – اليوم الأربعاء، أن القوات السعودية قامت بعمل رائع لحماية بلدهم من خطر كبير.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المملكة العربية السعودية لمنع حدوث هجمات البلاد وعدم وصول الدعم الإيرانى للجهات المعادية للمملكة.
إضافة تعليق
مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة