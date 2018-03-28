قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنعمل مع السعودية لصد أى خطر يهدد أمن الرياض







كتب أحمد جمعة

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف إل فوتيل، إن بلاده تعمل يدا بيد مع المملكة العربية السعودية لحماية الرياض من أى تهديدات، مؤكدا أن واشنطن ستبقى على تواصل مع الشركاء الإقليميين لمنع وصول أسلحة تهدد المنطقة.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف – شارك به اليوم السابع – اليوم الأربعاء، أن القوات السعودية قامت بعمل رائع لحماية بلدهم من خطر كبير.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المملكة العربية السعودية لمنع حدوث هجمات البلاد وعدم وصول الدعم الإيرانى للجهات المعادية للمملكة.