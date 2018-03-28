فيديو وصور.. توافد الناخبين على اللجان الانتخابية ببورسعيد للإدلاء بأصواتهم







بورسعيد - محمد عزام

شهدت المقار الانتخابية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2018 إقبالا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ورصدت عدسة " اليوم السابع" توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمدرسة أشتوم الجميل الابتدائية فى نطاق حى الشرق ببورسعيد.

ورفع الناخبون والناخبات الإعلام المصرية وأطلقت السيدات الزغاريد فى أجواء احتفالية بالانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات تأمين المقرات الانتخابية التابعة للجيش الثانى الميدانى ومديرية أمن بورسعيد داخل وخارج اللجان.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



















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